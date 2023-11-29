الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية قرب موسكو

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بودولسك الحضرية في منطقة موسكو صباح اليوم الأربعاء.

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وقالت الوزارة: "تم إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ثابتة الجناحين في الساعة 07:30 صباحا بتوقيت موسكو (4:30 صباحا بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أن "وحدات الدفاع الجوي دمرت الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق أراضي منطقة بودولسك الحضرية في منطقة موسكو".

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، نقلا عن معلومات أولية، إنه لم تقع إصابات أو أضرار في الموقع الذي سقط فيه الحطام. وتعمل فرق الطوارئ في موقع الحادث.

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