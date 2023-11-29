الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ألحان بليغ حمدي بالأوبرا.. الخميس

بليغ حمدى
بليغ حمدى

أمسية مميزة تقدمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وتحييها فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر. 

يقام الحفل غدًا الخميس 30 نوفمبر على المسرح الكبير، وتبقى عدد قليل من التذاكر عبر الموقع الاليكتروني الخاص بها. 

 

يضم الحفل نخبة من أعمال الموسيقار الراحل بليغ حمدى التى تعاون خلالها مع كبار نجوم الغناء منهم أم كلثوم ، وردة ، عبد الحليم حافظ ، محمد رشدى ، محرم فؤاد ، شادية  وغيرهم .. أداء أجفان ، سمية وجدى ، كنزى ، محمد حسن ، حسام حسنى ومؤمن خليل.

يشار إلى أن بليغ حمدى ولد عام 1931 وأتقن عزف الة العود في سن التاسعة ، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ( معهد الموسيقي العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 اغانى بالاذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين ، اشتهر عام 1957 عندما قدم أول الحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه) ، بعدها تعاون مع عدد ضخم من كبار المطربين ، تميزت الحانه بالبساطة والسهولة وتعددت القابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن ، توفى عام 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركاً ثروة فنية من الالحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد واغاني الأطفال والابتهالات الدينية وأشهرها مولاى.

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