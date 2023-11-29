اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني..  سيدات أيقونة للنضال في مواجهة جيش الاحتلال

هي ايقونة النضال ومشارك حاضر فعال لانتزاع الحق الفلسطيني.. فعلى مدار عقود أثبتت وجودها الداعم وحضورها البراق بالمقاومة الفلسطينية، بل واتخذن كراسي متقدمه للقيادة والنضال الشعبي في مواجهة جيش الاحتلال في الميدان.

وعلى الرغم من أن قصص البطولة تسطر كل يوم بالبيوت الفلسطينية، فزوجة الشهيد تسجل أسطورة كفاح وأخت الأسير تحيك ثوب المقاومة لباقي الأسرة، والقتيات يتوشحن بالعلم، إلا أن هناك شابات فلسطينيات برقن على السطح طوال السنوات الماضية بمواقف تُرفع لها القبعة انبهارًا وإجلالًا.

عهد التميمي

تعد عهد التميمي أيقونة للقضية الفلسطينية بعد أن سُجنت عندما كانت مراهقة لصفعها جندياً إسرائيلياً، وقالت آنذاك إن الجنود أطلقوا النار على أحد أقربائها في رأسه برصاصة مطاطية قبل ساعة من المواجهة المصورة، وأمضت التميمي حكماً بالسجن لمدة 8 أشهر في أحد المعتقلات الإسرائيلية.

وتعتبر التميمي واحدة من مئات في الأراضي الفلسطينية اعتقلتهم إسرائيل مع اندلاع أعمال العنف خلال الشهر الماضي بينها وبين المسلحين في غزة، وجاري الآن مفاوضات لفك أسرها ضمن الهدنة المقامة بين الطرفين.

ليلي خالد

من أشهر رموز المقاومة الفلسطينية، والتي قامت بعمل نادر، بخطف طائرة اسرائيلية، فبعدما نقلت "ليلى" التي ولدت بحيفا 1944 بين أماكن عدة، عَملت لفترة بالكويت كمعلمة ثم عادت إلى لبنان، فكانت الطائرة أمريكية WTA تحمل رقم 840 وستقل شخصية إسرائيلية هامة لم يتم الإعلان عنها لـ"ليلى" حينها– حسبما تروي.

تدربت في الجبهة على العملية، كذلك الشخص الذي سيشاركها "سليم العيساوي"، لكن كل منهما بمفرده، كان مَسار الطائرة بدأ من نيويورك ثم روما ثم أثينا لينتهي في تل أبيب، ووفقا لخطة الجبهة، ستصعد "ليلى" رفقة "سليم" من روما لتسيطر على الطائرة.

نجحت الفتاة النحيلة قصيرة القامة وصغيرة السن في أن تسيطر على الطائرة بسلاح وقنبلة تحملهما، أجبرت قائدها على التحليق فوق فلسطين، ذلك قبل أن تحول مَسارها إلى دمشق، وتنزل ركابها وتُفجّرها.

إسراء جعابيض

تبلغ من العمر 39 عامًا، هي الأسيرة التي تم تحريرها منذ أيام على يد المقاومة الفلسطينية ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي القبض عليها بعد تعرضها لحادث سير وانفجار سيارتها، موجهين لها تهمة القيام بعملية تفجيرية وتعريض حياة اليهود للخطر، وعلى الرغم من إصابتها بحروق وصلت نسبتها إلى 60% إلا أن الاحتلال زج بها إلى السجن.