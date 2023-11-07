سر اعتقال الفلسطينية عهد التميمي.. والدتها تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة كاملة (شاهد)
أثارت الناشطة الفلسطينية عهد التميمي تعاطف قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بعد اعتقالها على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي، بشكل مفاجيء، من داخل منزل أسرتها في قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله، ما زاد التساؤلات حول أسباب اعتقالها دون سابق إنذار.
سبب اعتقال عهد التميمي على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي
وحسبما أفادت مواقع إسرائيلية، جاء اعتقال الأسيرة المحررة عهد التميمي، بسبب تدوينة مثيرة للجدل، كتبتها منذ أسبوع، وجهت خلالها رسالة تهديد للمستوطنين في الضفة الغربية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، القبض على الفلسطينية والمعتقلة السابقة، عهد التميمي، بعد مداهمة منزل ذويها وتفتيشه شمال رام الله، وذلك بتهمة التحريض على الإرهاب.
وصرح الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي بأنه تم القبض عليها، للإشتباه في تحريضها على العنف ونشاطات إرهابية في بلدة النبي صالح، مما تسبب في إحالتها إلى قوات الأمن الإسرائيلية لمزيد من الاستجواب.
إيتمار بن غفير عن اعتقال عهد التميمي: تحية لقوات الجيش الإسرائيلي التي اعتقلتها من النبي صالح
وبدوره، علق وزير الأمن بحكومة الإحتلال، إيتمار بن غفير، على اعتقال عهد التميمي، واتهمها بدعم النازيين، حيث قام بنشر صورتها وهي مُكبلة، عبر حسابه الرسمي بمنصة التغريدات المُصغرة "إكس"، وأرفقها بتعليق: "تحية لقوات الجيش الإسرائيلي التي اعتقلت عهد التميمي من النبي صالح".
وأضاف إيتمار: "لقد أدينت سابقا بمهاجمة جنود الجيش الإسرائيلي، ومنذ اندلاع الحرب أعربت عن تعاطفها ودعمها للبشر (النازيين) على وسائل التواصل الاجتماعي".
والدة عهد التميمي تكشف حقيقة تحريض ابنتها على قتل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية
في الوقت نفسه، نفت ناريمان التميمي والدة عهد التميمي التهمة الموجهة لإبنتها عنها، مشيرة إلى أن هناك أكثر من عشرة جنود إسرائيليين اقتحموا منزل الأسرة واعتقلوها بالقوة.
وصرحت والدة التميمي بأن ابنتها لا تمتلك أية حسابات على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، في نفس الوقت الذي نشرت فيه وسائل إعلام إسرائيلية صورة لما بدا أنه منشور من حساب يحمل اسم عهد وصورتها.
وتضمن المنشور المنسوب لعهد التميمي تهديدا صريحًا بذبح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
من هي عهد التميمي صاحبة أشهر صفعة على وجه جندي اسرائيلي
جدير بالذكر أن سكان الضفة الغربية يعتبرون الناشطة الفلسطينية عهد التميمي، الشهيرة بلقب الأسيرة المحررة، بطلة منذ أن صفعت جنديا إسرائيليا في عام ٢٠١٧، بعد أن داهم قريتها، وكانت وقتها تبلغ من العمر ١٦ عامًا، ومنذ سنوات طويلة تحتج هي وآخرون منذ سنوات على احتلال جيش الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
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