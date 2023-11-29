محافظ أسيوط: اعتماد قرار تخصيص دور الوحدة المحلية بالمطيعة لاستغلاله سجل مدني

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن اعتماد قرار موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بتخصيص دور كامل (الثاني العلوي) بمبنى تابع بالوحدة المحلية بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط لاستغلاله سجل مدني، لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة والعمل على توفير وتقديم الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة طبقًا للإمكانات المتاحة والقوانين واللوائح المنظمة تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في سبيل النهوض بالخدمات المختلفة والتوسع في إنشاء مكاتب السجل المدني بالقرى لتخفيف الزحام على مكاتب السجل المدني بالمدن والمراكز ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط، أنه تمت الموافقة على فتح سجل مدني على مساحة 130 مترًا مربعًا بمبنى دار شروق التابعة للوحدة المحلية لقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط لخدمة أهالي القرية والقرى التابعة لها لتحسين الخدمات المقدمة لهم لافتًا إلى تكليف الشئون القانونية بالمحافظة بمراجعة تعهد إحدى المؤسسات الخيرية لتنمية المجتمع بالمطيعة بشأن تحمل التكاليف الخاصة بالمياه والكهرباء بالمقر المخصص لإنشاء السجل المدني مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات لتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة خاصة المهمة والحيوية منها والتي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.