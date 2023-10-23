مكتبة الإسكندرية تفوز بجائزة المجلس العربى للآثاريين العرب

حصدت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى أحد مراكزها التابعة لقطاع التواصل الثقافى جائزة المجلس العربى للآثاريين العرب لعام 1445 هـ / 2023 م، عن القسم الخاص باستخدام تكنولوجيا المعلومات فى توثيق التراث والآثار فى الوطن العربى والمقدمة من الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، وذلك عن مشروع: «خريطة مصر الأثرية... تجربة توثيق المواقع الأثرية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية» حيث يهدف هذا المشروع إلى توفير قاعدة بيانات شاملة ومحدثة للمواقع الأثرية فى مصر باللغتين العربية والإنجليزية.

وتعكس هذه الجائزة حرص مكتبة الإسكندرية الدائم على الابتكار والتطوير فى مجال توثيق التراث والآثار باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والعمل على تطوير مشاريع جديدة تستخدم التكنولوجيا لتعزيز فهمنا للتراث ونشر الوعى بأهميته الجغرافية مما يساهم فى الحفاظ على التراث والهوية المصرية والتراث العربى وتاريخه الغنى.

كما سيتم تكريم مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى السادس والعشرين للمجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب والذى سينعقد فى الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر 2023م بمقر الاتحاد.