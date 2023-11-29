أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا.. وداعًا لجشع التجار

يعد البحث عن أماكن بيع السكر بأسعار مخفضة، هو سؤال الساعة لدى المواطنين، يأتي ذلك عقب ارتفاع أسعار السكر بشكل غير مبرر من قبل بعض التجار في الكثير من المناطق، حيث وصل سعر الكيلو لـ50 جنيهًا، وهمو ما أثار حفيظة المواطنين ودفعم بالبحث عن الأماكن التي تبيع السكر بـ 27 جنيهًا.

مبادرة تخفيض أسعار السلع

وتوجد العديد من المنافذ والمعارض التي توفر السكر بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية،ويوجد العديد من المنافذ التي توفر السكر بأسعار منخفضة والتي تشهد إقبالاً كبيرا من المواطنين، ومنهاالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركة النيل.

مبادرة كلنا

وتوفر مبادرة كلنا واحد والتي أطلقتها وزارة الداخلية منذ عدة سنوات، لتوفير السلع بأسعار مخفضة ومنها السكر، والتي تتواجد في عدة أماكن بالقاهرة أبرزها، ميدان الدقي بالقرب من محطة المترو وميدان رمسيس بالقرب من مسجد الفتح، كما تنتشر في المحافظات.

الأماكن التي توفر السكر بأسعار مخفضة

وفي السياق الأماكن التي توفر السكر بأسعار مخفضة، يتم بيع السكر في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية التي طرحتها وزارة التموين، في المجمعات الاستهلاكية، المتوفرة في جميع محافظات الجمهورية.