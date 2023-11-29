ورشة تدريبية لمنصة وحدة "أيادي مصر" لدعم وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية بكفرالشيخ

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، الأربعاء، الورشة التدريبية لمنصة وحدة "أيادى مصر لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، وذلك في ضوء إهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية وما تسهم به في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، بحضور الدكتورة عفاف عاشور، مدير ادارة مشروعك ومنسق عام أيادي مصر، وبسمة الديب، مدير وحدة حقوق الانسان ومنسق مساعد وحدة أيادى مصر.

قال محافظ كفرالشيخ ،انه يتم تأهيل أعضاء الوحدة علي إدارة المنصة الإلكترونية "أيادي مصر" من خلال ورشة عمل تدريبية، وذلك بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة هانس زايدل الألمانية في الفترة من ٢٥ إلي ٢٨ نوفمبر الجارى، بمشاركة محافظات ( كفرالشيخ، البحر الاحمر ، السويس ، الاسماعيلية، بورسعيد ، شمال سيناء ، جنوب سيناء، دمياط، الفيوم).

يذكر أن وزارة التنمية المحلية أطلقت مشروع منصة "ايادي مصر" لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره مشروعاً قومياً، يستهدف كل الفئات المرأة والشباب والأسرة المصرية، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع شركة أسواق مصر.

