عضو الغرفة التجارية بكفر الشيخ لـ "الوفد ": 83 صومعة غلال في مصر حتى عام 2023

قال احمد يوسف رجب ، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ ، إن صوامع الغلال أكثر تطورا من الشونة التى تعتبر مخزن مؤقت عبارة عن مبنى مجهز لتخزين الحبوب وتحميلها وتفريغها قبل بيعها او إستعمالها – وتوجد فى المزارع والطواحين والموانئ فهى أهم أنواع مخازن الحبوب فى العصر الحديث.

وأشار إلى أنه على مدار السنوات الماضية وبالتحديد قبل عام 2014 كانت الاقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم تهدر كميات كبيرة تتراوح من 10 الى 15 % ، بسبب سوء التخزين فى شون ترابية وأماكن مكشوفة معرضة للأمطار والقوارض – حتى قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروع قومى بالتوسع فى إنشاء صوامع حديثة تعمل وفقا لاحدث تكنولوجيا لتخزين الاقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم, بجانب تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة ، مما ساهم أيضا فى الحفاظ على كميات كبيرة من الاقماح التى كانت مهدرة .

وأوضح أنه وفقا للتقارير وصل إجمالى عدد الصوامع فى مصر إلى 83 صومعة حتى عام 2023 حيث قامت الدولة بتطوير وإنشاء الصوامع وذلك ساهم فى زيادة السعة التخزينية للقمح كذلك رفع كفاءة وتأهيل شركات المطاحن كما تم التوسع فى زراعة القمح وبلغت المساحات المنزرعة قمح عام 2022 نحو 3.65 ملايين فدان بزيادة 250 الف فدان عن عام 2021 ,و كما زادت حجم السعة التخزينية للقمح فى الصوامع الى 3.5 ملايين طن مقابل 1.2 مليون طن عام 2014 بزيادة تصل االى 191.7 % والوزارة لديها طاقات تخزينية تصل الى 5.5 مليون طن ,و حيث ستعمل على استلام القمح المحلى من المزارعين فى جميع الصوامع التابعة لوزارة التموين اضافة الى صوامع القطاع الخاص .

وإلى حد علمنا أن الموسم الحالى شهد دخول 6 صوامع حقلية للخدمة فى موسم 2023 منها 4 صوامع ف الشرقية وصومعة بقويسنا وصومعة بالعدوة بالمنيا

وحاليا يجرى العمل على إنشاء 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية بسعة تخزينية تصل الى 10 الاف طن للصومعة الواحدة ويأتى انشاء تلك الصوامع الحقلية لأهميتها فى زيادة السعات التخزينية ولمساعدة المزارعين على توريد الأقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية وكذلك تقليل معدلات الفاقد

وفى القريب العاجل سوف يتم تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 الف طن وبتكلفة حوالى 60 مليون جنيها

منوهاً إلى أنه بعد إنتهاء الحكومة المصرية من المرحلة الأولى من انشاء الصوامع – أكدت الوزارة بتقديم الطلب لإنشاء المرحلة الثانية من مشروع الصوامع السالف ذكره للبدء فى تنفيذه الفترة المقبلة يتضمن مناطق جديدة بالمحافظات وبرنامج زمنى محدد خاصة مع زيادة حجم إنتاج مصر من القمح خلال الفترة الأخيرة.