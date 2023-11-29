أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29- 11 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار المشغولات الذهبية (الذهب) بداية تعاملات، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2800 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

استقرت أسعار الذهب ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2800 جنيه، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3200 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2933 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2400 جنيهات، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1866 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1600 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1200 جنيه، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 22400 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2025 دولارًا للأوقية.

