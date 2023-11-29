ورشة عن "الاتحادات الطلابية لطلاب الجامعة" بأسيوط

تنظم إدارة الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط ورشة تدربية عن" الاتحادات الطلابية لطلاب الجامعة" تهدف هذه الورشة التدريبية إلى توفير المعرفة والمهارات اللازمة للطلاب الذين يرغبون في المشاركة في انتخابات مجلس اتحاد طلاب الجامعة. ستُعقد الورشة في يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 28 و 29 نوفمبر الحالي، وستستمر من الساعة الثانية ظهرًا حتى الرابعة مساءً.

سيتم عقد الورشة في قاعة بهو الرواد بالقرية الأولمبية، وهذا الموقع مناسب جدًا نظرًا لقربه من الصالة المغطاة الجديدة التي تُستخدم عادة لتنظيم أحداث الكلية والأنشطة الطلابية.

تحت رعاية رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوى، وبحضور نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب الدكتور أحمد عبدالمولى، ومستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة الدكتور كريم حسن همام، تحت إشراف الدكتورة مديحة حسني درويش المشرفة العامة على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط الدكتور هيثم إبراهيم محمد كامل، واستشاري الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط عز المنصوري، تم إعداد وتنفيذ هذا.

ستتضمن الورشة عدة محاضرات وجلسات تفاعلية، حيث ستقدم الإدارة الاتحادية للطلاب عرضًا شاملاً عن أغراض وأهداف الاتحادات الطلابية، وكيفية تشكيل مجلس اتحاد طلاب الجامعة وعمله. سيتم تناول أيضًا مفهوم الديمقراطية الطلابية وأهميتها في تحقيق رغبات الطلاب والدفاع عن حقوقهم.

كما ستتناول الورشة أيضًا مهارات القيادة والتواصل الفعّال وإدارة الوقت والعمل الجماعي، التي تعتبر جميعها أدوات أساسية للنجاح في مجلس الاتحاد الطلابي.

سيكون هناك فرصة للمشاركين لطرح الأسئلة والمناقشة، وتبادل الخبرات والأفكار بين بعضهم البعض. يهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بالمعرفة اللازمة للترشح والعمل في مجلس الاتحاد الطلابي، وتمكينهم من تحقيق أهدافهم وتمثيل طلاب الجامعة بفاعلية واعتبار.

سيتم تقديم الورشة بأسلوب تفاعلي وشيق، من خلال مدربين متخصصين في مجال الاتحادات الطلابية والقيادة الطلابية. ستتوفر المواد التدريبية اللازمة للمشاركين، وسيتم توزيع شهادات حضور لجميع الحاضرين في نهاية الورشة.

لذا، فإن حضور هذه الورشة التدريبية سيكون خطوة أساسية للطلاب الذين يرغبون في تحقيق التغيير وتلبية تطلعات زملائهم في الجامعة. ستوفر لهم الورشة المهارات والمعرفة اللازمة للتأثير والتفاعل بفاعلية في الحياة الجامعية والمجتمع بشكل عام.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات