الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

دوري أبطال أوروبا ..برشلونة يتعادل ايجابيا مع بورتو في الشوط الأول

برشلونة وبورتو
برشلونة وبورتو

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نظيره فريق بورتو بهدف لمثله في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

إقرأ أيضًا..

txt

دوري أبطال أوروبا .. تشكيل برشلونة الرسمي أمام بورتو في دور المجموعات

txt

برشلونة وبورتو.. موعد المباراة وتاريخ المواجهات المباشرة

وتقدم الفريق البرتغالي بالهدف الأول بأقدام ادواردو جابريل في الدقيقة 30 ، ثم تعادل البارسا عن طريق جواو كانسيلو في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

خاض برشلونة المباراة بتشكيل مكون من ..
حراسة المرمى: إينياكى بينيا.

الدفاع: جواو كانسيلو- رونالد أراوخو- مارتينيز- جول كوندى.

الوسط: إلكاى جوندوجان- فرينكى دى يونج- بيدرى.

الهجوم: روبيرت ليفاندوفسكى- جواو فيلكس- رافينيا دياز.

 

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا ..برشلونة يتعادل ايجابيا مع بورتو في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا .. تشكيل برشلونة الرسمي أمام بورتو في دور المجموعات

5 عقبات تواجه تشافي مع برشلونة

برشلونة وبورتو.. موعد المباراة وتاريخ المواجهات المباشرة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا

برشلونة يتعثر أمام رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

مدينة برشلونة الإسبانية تُقرر قطع جميع العلاقات مع إسرائيل
الجريدة الورقية