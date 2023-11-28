دوري أبطال أوروبا ..برشلونة يتعادل ايجابيا مع بورتو في الشوط الأول

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نظيره فريق بورتو بهدف لمثله في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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وتقدم الفريق البرتغالي بالهدف الأول بأقدام ادواردو جابريل في الدقيقة 30 ، ثم تعادل البارسا عن طريق جواو كانسيلو في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

خاض برشلونة المباراة بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: إينياكى بينيا.

الدفاع: جواو كانسيلو- رونالد أراوخو- مارتينيز- جول كوندى.

الوسط: إلكاى جوندوجان- فرينكى دى يونج- بيدرى.

الهجوم: روبيرت ليفاندوفسكى- جواو فيلكس- رافينيا دياز.