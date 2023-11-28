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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

دوري أبطال أوروبا .. تشكيل برشلونة الرسمي أمام بورتو في دور المجموعات

تشافي هيرنانديز
تشافي هيرنانديز

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة بورتو التي تنطلق بينهما تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء لحساب منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وجاء تشكيل الفريق الكتالوني على النحو التالي :

حراسة المرمى: انياكي بينيا.
خط الدفاع: رونالد اراخو – مارتينيز – كوندي – كانسيلو.
خط الوسط: بيدري – دي يونج – جوندوجان .
خط الهجوم: رافينيا – ليفاندوفسكي – جواو فيليكس.

ويخوض برشلونة اللقاء متصدرًا جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط وهو نفس رصيد بورتو، وفي حالة فوز أي منهما ينفرد بصدراة المجموعة.
ويشارك برشلونة في المجموعة الثامنة من المنافسات بجانب  كل من بورتو وشاختار دونيتسك الاوكراني ورويال انتويرب البلجيكي.

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