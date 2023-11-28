دوري أبطال أوروبا .. تشكيل برشلونة الرسمي أمام بورتو في دور المجموعات

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة بورتو التي تنطلق بينهما تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء لحساب منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل الفريق الكتالوني على النحو التالي :

حراسة المرمى: انياكي بينيا.

خط الدفاع: رونالد اراخو – مارتينيز – كوندي – كانسيلو.

خط الوسط: بيدري – دي يونج – جوندوجان .

خط الهجوم: رافينيا – ليفاندوفسكي – جواو فيليكس.

ويخوض برشلونة اللقاء متصدرًا جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط وهو نفس رصيد بورتو، وفي حالة فوز أي منهما ينفرد بصدراة المجموعة.

ويشارك برشلونة في المجموعة الثامنة من المنافسات بجانب كل من بورتو وشاختار دونيتسك الاوكراني ورويال انتويرب البلجيكي.