لايبزيج يتقدم بثنائية على مانشستر سيتي في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا ..

نجح فريق ريدبول لايبزيج الألماني في إنهاء الشوط الأول أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي متقدماً بهدفين دون رد ضمن مناسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سيطر مانشستر سيتي كما هو متوقع على وسط الملعب في الشوط الأول إلا ان لايبزيج لعب المباراة بذكاء شديد ونجح في إغلاق جميع المنافذ المؤدية لمرماه.

وشكلت الهجمات المرتدة للفريق الأملاني خطورة كبيرة على دفاعات حامل لقب دوري الأبطال.

وفي الدقيقة 13 نجح لويس اوبيندا في إفتتاح التسجيل لصالح لايبزيج قبل أن يعود للاعب نفسه ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 33.

حاول مانشستر سيتي العودة في النتيجة إلا أن صافرة الحكم حالة دون ذلك لتنته أحداث الشوط الأول بنتيجة 0-0.