بوروسيا دورتموند يسقط ميلان بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق بوروسيا دورتموند الألماني فوزاً مستحقاً لى مضيفه ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأ بوروسيا دورتموند المباراة بقوة من أجل خطف هدف التقدم وهو ماتحقق منذ الدقيقة العاشرة عن طريق المخضرم ماركو رويس من ركلة جزاء.

جاء الرد سريعاً من ميلان الإيطالي، بعدما نجح صامويل شوكويزي هدف التعادل في الدقيقة 33 لتعود المواجهة إلى نقطة الصفر.

وفي الشوط الثاني لم تختلف الأمور كثيراً حيث بدأ الفريق الأملاني بضغط هجومي مباغتاً وسط تراجع غير مبرر من ميلان الإيطالي.

وترجم دورتموند هذا التفوق بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق جيمي بينو، قبل أن يضيف الهدف الثالث عن طريق النجم الصاعد كريم أديمي.

بهذه النتيجة رفع دورتموند رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة ليحسم تأهله إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، بينما توقف رصيد ميلان عند 5 نقاط في المركز الأخير.