موعد مباراة بوروسيا دورتموند وميلان اليوم والقنوات الناقلة

يحل فريق بوروسيا دورتموند الألماني ضيفا ثقيلا على نظيره ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء على أرض ملعب سان سيرو، ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وميلان

تنطلق مباراة بوروسيا دورتموند وميلان في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لـ مباراة بوروسيا دورتموند وميلان

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري عبر التلفاز، لذا فيمكنك مشاهدة مباراة ميلان وبوروسيا دورتموند على قناة beIN Sports HD 4.

وكانت المباراة الأخيرة التي جمعت بين بوروسيا دورتموند وميلان قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب سيجنال إيدونا بارك، بالإضافة إلى أن ميلان يمتلك 5 نقاط في المركز الثالث في المجموعة السادسة، التي يتصدرها بوروسيا دورتموند بـ 7 نقاط.

ويتواجد فريقا ميلان وبوروسيا دورتموند في المجموعة السادسة (مجموعة الموت) ببطولة دوري أبطال أوروبا، برفقة كل من باريس سان جيرمان الفرنسي ونيوكاسل الإنجليزي.

ويتصدر بوروسيا دورتموند الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما يحتل ميلان المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويحتل فريق باريس سان جيرمان حاليا المركز الثاني بـ6 نقاط، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.