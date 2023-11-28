جامعة أسيوط تفوز بمراكز الفنون الأولى للجامعات المصرية في حفل ختام المهرجان

حازت جامعة أسيوط على المركز الثاني في مجال الفنون التشكيلية "اشغال فنية" والمركز الثالث في العزف الموسيقي الفردي "آلة العود" على مستوى الجامعات المصرية في حفل ختام مهرجان مراكز الفنون بالجامعات، الموسم الرابع، على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

تأتي هذه النتائج المشرفة لجامعة أسيوط كنتيجة للجهود المبذولة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلاب في قسم الفنون التشكيلية وقسم الموسيقى.

يعد فوز الطالب محمد محمود بالمركز الثاني في مجال الفنون التشكيلية "اشغال فنية" إنجازًا مهمًا للجامعة. حيث قدم محمد أعمالًا فنية رائعة ومبتكرة تعبّر عن مهارته وابتكاره في هذا المجال. وقد استطاع أن يلفت انتباه لجنة التحكيم بإبداعه واحترافيته في تنفيذ الأعمال الفنية.

كما حقق الطالب فادي رمزي المركز الثالث في فئة عزف فردي موسيقي "آلة العود". يعد فادي موهوبًا موسيقيًا ولديه مهارات فنية عالية في العزف على هذه الآلة التقليدية. قدم أداءً مذهلاً في الحفل واستطاع أن ينقل المشاعر والعواطف من خلال ألحانه المميزة على العود.

تم تكريم الطلاب الفائزين في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بمناسبة ختام مهرجان مراكز الفنون بالجامعات المصرية. وقد حضر الحفل عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجمهور المهتمين بالفنون وتم تكريمهم في حفل توزيع الجوائز في ختام مهرجان مراكز الفنون بالجامعات، الموسم الرابع، على مسرح وزارة الشباب والرياضة، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والموسيقار عمر خيرت الذي تم تكريمه أيضًا على مسيرته الفنية

تعد هذه الجوائز دليلاً على الجهود المتواصلة التي تبذلها جامعة أسيوط لدعم الطلاب الموهوبين في مجالات الفنون. وتؤكد هذه النتائج الرائعة على الريادة التي تحظى بها الجامعة في مجال الفنون التشكيلية والموسيقى.

تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوى ونائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب الدكتور أحمد عبد المولى، وبحضور مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة الدكتور كريم حسن همام، وتحت إشراف الدكتورة مديحة حسني درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط الدكتور هيثم إبراهيم محمد كامل، واستشاري الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط عز المنصوري، تمت إعداد وتنفيذ هذا النشاط بإشراف مدير إدارة الفنون بجامعة أسيوط محمد جمعة، ورئيس قسم الفنون المسرحية والموسيقية بجامعة أسيوط رشا جلال، ورئيس قسم الفنون التشكيلية بجامعة أسيوط شيري وجدي، ومدرب موسيقي بجامعة أسيوط أحمد محمود، ومدربة الفنون التشكيلية بجامعة أسيوط سارة جمال، ومدربة الفنون التشكيلية بجامعة أسيوط سهام مسلم.

يعتبر مهرجان مراكز الفنون بالجامعات الموسم الرابع فرصة هامة للطلاب لتعزيز مهاراتهم وعرض أعمالهم الفنية أمام لجان التحكيم المتخصصة. وإلى جانب أهمية المنافسة في المهرجان، فإنه أيضًا مناسبة لتبادل الخبرات والتواصل بين الطلاب والأساتذة من جامعات مختلفة في مصر.

وتمنى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط للطلاب الفائزين مستقبلاً مشرقًا ونجاحًا مستمرًا في مجالاتهم الفنية. ونتطلع إلى المزيد من الانجازات الرائعة التي ستحققها جامعة أسيوط في المستقبل في مجالات الفنون التشكيلية والموسيقى.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات