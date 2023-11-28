جوجل تحقق في مشكلة Drive المتسببة في اختفاء الملفات

أبلغ مستخدمو Google Drive مؤخرًا عن اختفاء الملفات والمجلدات، وقال البعض إن بيانات بقيمة أشهر قد اختفت من حساباتهم. والآن، أقرت جوجل بالمشكلة، قائلة إنه يبدو أن سببها هو تطبيق Drive for Desktop، حسبما أفاد موقع 9to5Google.

من الواضح أن القضية مثيرة للقلق للغاية. قال أحد المستخدمين في منتديات دعم جوجل إن جدول بيانات النفقات الذي يقومون بتحديثه بانتظام قد فقد جميع البيانات من السنوات الخمس الماضية تقريبًا، حيث يُظهر سجل الإصدار أحدث إصدار في يناير 2019. "أنا غاضب حقًا لأن هذا يحتوي على جميع البيانات المهمة "والتي ليس لدي أي نسخة محلية لها. أحتاج إلى استرداد هذه البيانات بأي ثمن." وقال ملصق آخر إن محرك الأقراص عاد إلى مايو 2023، مع اختفاء جميع البيانات اللاحقة، وأبلغ آخرون عن مشكلات مماثلة.

وفي منشور بالأمس، قالت جوجل: "إننا نحقق في التقارير المتعلقة بمشكلة تؤثر على مجموعة فرعية محدودة من مستخدمي Drive لسطح المكتب وسنتابع المزيد من التحديثات". تمت الإشارة إلى أن المشكلة تؤثر على الإصدار 84.0.0.0 - 84.0.4.09 من Drive لسطح المكتب. ونصحت المستخدمين بعدم النقر على "قطع اتصال الحساب" داخل Drive لسطح المكتب، وعدم حذف أو نقل مجلد تطبيق معين يسمى DriveFS كما هو مفصل هنا. حتى أنها توصي بعمل نسخة من مجلد بيانات التطبيق إذا كان لديك مساحة على محرك الأقراص الثابتة لديك.

تقدم Google عدة طرق لاستعادة (أو على الأقل التحقق) من الملفات المحذوفة. يتضمن ذلك فحص سلة المهملات، والتي يتم الآن إفراغها تلقائيًا بعد 30 يومًا. من المفيد أيضًا التحقق من لوحة النشاط، التي تعرض أي ملفات تم حذفها أو نقلها مع التاريخ ذي الصلة. ومع ذلك، بالنسبة لهذا الإصدار الأخير، لا يبدو أن لوحة النشاط تُظهر اختفاء الملفات، وفقًا لمستخدمي منتدى دعم Google.