إنستجرام يقدم مقاطع خادشة للأطفال لمتابعي المراهقين المؤثرين

بعد الجدل المزعوم بشأن إعلان X والذي يتضمن محتوى معاديًا للسامية، حان دور Meta الآن لتسلط الضوء على خوارزمية المحتوى الخاصة بها.

وفقًا لتجربة أجرتها صحيفة وول ستريت جورنال، ستخدم خدمة فيديو Reels على Instagram لقطات فاضحة للأطفال بالإضافة إلى مقاطع فيديو جنسية صريحة للبالغين لاختبار الحسابات التي تتبع حصريًا الأشخاص المؤثرين في سن المراهقة وما قبل المراهقة - أي لاعبي الجمباز الشباب والمشجعين. كان من المفترض أن يتم حظر هذا النوع من الإعلانات على منصات ميتا.

ومما زاد الطين بلة، أن مثل هذا المحتوى البذيء تم خلطه أيضًا مع الإعلانات التي تمثل علامات تجارية أمريكية بارزة مثل ديزني، وول مارت، وبيتزا هت، وبامبل، وماتش جروب، وحتى صحيفة وول ستريت جورنال نفسها.

أضاف التقرير أن المركز الكندي لحماية الطفل حقق نتائج مماثلة باختباراته الخاصة بشكل منفصل.

وبينما رفضت شركتا Walmart وPizza Hut التعليق على ما يبدو، قامت Bumble وMatch Group وHims (تاجر التجزئة لأدوية ضعف الانتصاب) وDisney إما بسحب إعلاناتها من Meta أو الضغط على الشركة لمعالجة هذه المشكلة. نظرًا للجدل السابق حول X، من الواضح أن المعلنين أكثر حساسية بشأن نوع المحتوى المعروض بجوار إعلاناتهم - خاصة بالنسبة لشركة Disney التي تأثرت بكل من X والآن Instagram.

رداً على ذلك، أخبرت ميتا عملائها أنها تحقق في الأمر، وأنها "ستدفع مقابل خدمات تدقيق سلامة العلامة التجارية لتحديد عدد المرات التي تظهر فيها إعلانات الشركة بجانب المحتوى الذي تعتبره غير مقبول". ومع ذلك، توقفت الشركة عن تقديم جدول زمني أو تفاصيل حول الوقاية المستقبلية.

في حين يمكن للمرء أن يقول إن مثل هذه الاختبارات لا تمثل بالضرورة تجربة مستخدم حقيقية (كما تميل شركات التكنولوجيا إلى الجدال معها)، فإن ميل إنستغرام إلى تجميع محتوى جنسي للأطفال كان مشكلة معروفة داخليًا - حتى قبل إطلاق Reels، وفقًا لما ذكره الحاليون والسابقون. تمت مقابلات مع موظفي ميتا من قبل وول ستريت جورنال.

واقترحت نفس المجموعة من الأشخاص أن الحل الفعال يتطلب تجديد الخوارزميات المسؤولة عن دفع المحتوى ذي الصلة إلى المستخدمين. ومع ذلك، تشير الوثائق الداخلية التي اطلعت عليها وول ستريت جورنال إلى أن ميتا جعلت من الصعب على فريق السلامة التابع لها تطبيق مثل هذه التغييرات الجذرية، حيث يبدو أن أداء حركة المرور أكثر أهمية بالنسبة لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي.