مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزج الألماني بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزج الألماني بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا، يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ، اليوم الثلاثاء، فريق لايبزيج الألماني، وذلك ضمن الجولة الخامسة في المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا.

ويأتي موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024، لتقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، أما موعد مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج اليوم بتوقيت تونس والمغرب والجزائر سيكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويحتل مان سيتي صدارة ترتيب المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا 2023/2024 برصيد 12 نقطة، بينما جاء فريق لايبزيج الألماني في المركز الثاني برصيد 9 نقاط؛ وبالتالي فإن فريقي مانشستر سيتي ولايبزيج قد ضمنا التأهل إلى الدور المقبل من دوري الأبطال.

وحقق الفريقان الفوز في الجولة الماضية، التي شهدت فوز مانشستر علي يونج بويز السويسري بثلاثة أهداف دون رد، بينما تفوق لايبزج علي رد ستار الصربي بهدفين مقابل هدف.

ويبحث أصحاب الأرض، بقيادة مديرهم الفني الإسباني بيب جوارديولا، عن استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل المحلي الأخير مع ليفربول بهدف بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج".

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ويراهن بيب جوارديولا علي العديد من الأوراق الرابحة، مثل الحارس المخضرم إيديرسون مواريس، ومانويل أكانجي وروبين دياز ثنائي قلب الدفاع، وجوليان ألفاريز وفيل فودين ثنائي متوسط الميدان، مع ماكينة الأهداف النرويجية إيرلينج هالاند رأس الحربة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزج اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد المباراة المباراة

توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

مانشستر سيتي - لايبزج

22:00 23:00 00:00

ملعب المباراة: ملعب الاتحاد

البطولة: دوري أبطال أوروبا 2023-2024 -الجولة 5

معلق المباراة: جواد بدة

حكم المباراة: غلين نيبيرغ