جامعة أسيوط تنظم ورشة تدربية عن الاتحادات الطلابية للطلاب

تعقد الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط وبالتعاون مع إدارة الاتحادات الطلابية ورشة تدريبية لطلاب الجامعة حول الاتحادات الطلابية. ستُعقد الورشة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين لـ 28 و 29 نوفمبر الحالي، في تمام الساعة 2 ظهرًا، بقاعة بهو الرواد التابعة للقرية الأولمبية بجوار الصالة المغطاة الجديدة.

تحت إشراف الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور كريم حسن همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، تحت إشراف الدكتورة مديحة حسنى درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، والدكتور هيثم ابراهيم محمد كامل، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، وعز المنصورى، استشاري الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، تم إعداد وتنفيذ هذا. الدكتور أحمد شريت، مدير إدارة الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط.

تهدف هذه الورشة التدريبية إلى توعية الطلاب بأهمية الاتحادات الطلابية ودورها في تنمية مهاراتهم القيادية والاجتماعية وتطوير قدراتهم في النشاطات الطلابية. سيحصل المشاركون على معلومات مفصلة حول هيكلية الاتحادات الطلابية وأهدافها وأنشطتها المختلفة.

كما سيتم توفير مجموعة من المحاضرين المتخصصين في مجال الاتحادات الطلابية لتقديم الورشة. سيقوم المحاضرون بتوضيح المفاهيم الأساسية للاتحادات الطلابية، وكيفية إنشائها وتنظيمها، وأهم الأدوار القيادية في الاتحادات الطلابية.

ويتعدى هدف الورشة إلى تعزيز الوعي بأهمية المشاركة الطلابية وتشجيع الطلاب على الانخراط في النشاطات الطلابية التي تساهم في تعزيز المهارات الشخصية والاجتماعية وتنمية القدرات القيادية. ستوفر الورشة فرصة للطلاب للتفاعل مع بعضهم البعض ومشاركة الخبرات والأفكار بينهم.

للمشاركة في الورشة، يرجى التسجيل عبر النموذج المتاح على الموقع الإلكتروني للجامعة. سيتم تقديم شهادات مشاركة للحضور في نهاية الورشة.

ندعو جميع الطلاب في جامعة أسيوط إلى الاستفادة من هذه الورشة والانضمام إلى الاتحادات الطلابية لتعزيز مشاركتهم وقدراتهم القيادية والاجتماعية