إدارة الفنون بجامعة أسيوط تنظم ورشة حول "فن الإبرة وحياكة وتطريز الكروشيه"

تنظم إدارة الفنون بجامعة أسيوط ورشة عمل حول “فن الإبرة: حياكة وتطريز وكروشيه” وتعتبر فنون الحياكة والتطريز والكروشيه من أقدم فنون الصناعات اليدوية التي تعود إلى آلاف السنين. ومن أجل الحفاظ على هذا التراث الثقافي القيم ونشر المعرفة حول هذه الفنون.

تهدف الورشة لتوعية المشاركين بتاريخ وتقنيات هذه الفنون، وتعريفهم بأدوات الحياكة والتطريز والكروشيه، فضلاً عن نشر الأساليب والتقنيات المستخدمة في إنشاء أعمال فنية فريدة.

سيتم خلال فترة الورشة تقديم مجموعة متنوعة من المواضيع والتقنيات والأنماط. سيتعلم المشاركون كيفية استخدام الإبرة والخيوط بطرق مختلفة لخلق أنماط ورسومات فريدة تعكس ذوقهم الشخصي. سيتم تدريبهم أيضًا على التطريز بالإبرة والخيوط الخاصة بها لإضافة تفاصيل جميلة وقوام جديد إلى القماش.

وسوف تتضمن الورشة أيضًا قسمًا حول الكروشيه، وهو فن مشابه للتطريز يتمثل في إنشاء أنماط وتصاميم باستخدام الخيوط والسنارات والألوان المختلفة. سيتعلم المشاركون كيفية صنع قطع مثل الشالات، والقبعات، والملابس الخفيفة المزخرفة باستخدام تقنيات الكروشيه المختلفة.

تشمل فوائد المشاركة في هذه الورشة اكتساب مهارات جديدة وتطوير الإبداع الشخصي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحرف اليدوية مثل الحياكة والتطريز والكروشيه تعمل على تعزيز التركيز والهدوء والراحة النفسية.

وتعتبر هذه الورشة فرصة مثالية للمهتمين بالفنون اليدوية لتعلم وممارسة هذه الفنون الجميلة، وتبادل الأفكار مع الآخرين الذين يشاركون نفس الاهتمام.

فعلى الراغبين في المشاركة في هذه الورشة التواصل مع إدارة الفنون بجامعة أسيوط للتسجيل والحصول على معلومات إضافية حول التفاصيل والتواريخ المحددة للورشة.

باختصار، يعد فن الإبرة: حياكة وتطريز وكروشيه فنًا جميلاً وقيمًا يستحق الاهتمام والتعريف. إن الورشة التي تعقدها إدارة الفنون بجامعة أسيوط هي فرصة رائعة للمهتمين بالحرف اليدوية لتعلم هذه الفنون القديمة وتوسيع مهاراتهم فيها.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات