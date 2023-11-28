جامعة أسيوط تنظم ورش عمل حول المشروعات الصغيرة وكيفية إعداد دراسة جدوى

تهدف إدارة نشاط الجوالة والخدمة العامة بجامعة أسيوط إلى تنظيم ورش عمل حول المشروعات الصغيرة وكيفية إعداد دراسة جدوى لها، وذلك كجزء من فعاليات الدورة الكشفية ٤٢ الإرشادية ٢٨ المخصصة لجوالي وجوالات كليات الجامعة في العام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

تُعتبر المشروعات الصغيرة من الأدوات الهامة لتعزيز روح المبادرة وريادة الأعمال في المجتمع. لذلك، فإن تعلم كيفية إنشاء وإدارة مشروع صغير يعد مهارة قيمة للجوالي وجوالات كليات الجامعة. تهدف ورش العمل المقترحة إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لتنفيذ مشروعات صغيرة ناجحة.

ستشمل ورش العمل المحاور التالية مقدمة عن المشروعات الصغيرة: سيتعرف الجوالي وجوالات كليات الجامعة على مفهوم المشروعات الصغيرة وأهميتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخطوات إعداد دراسة جدوى: سيتعلم الطلاب كيفية تحليل السوق ودراسة المنافسة وتقدير التكلفة وتحديد العوائق المحتملة لتنفيذ المشروع. سيتم التركيز على أهمية إعداد خطة عمل ودراسة الجدوى لتحقيق النجاح المستدام للمشروع والاستراتيجيات التسويقية: ستغطي هذه الجلسة كيفية تحديد الجمهور المستهدف ووضع استراتيجيات التسويق الفعالة لجذب العملاء وزيادة الإيرادات وإدارة الموارد: ستُركز هذه الورشة على كيفية تخطيط وإدارة الموارد المالية والبشرية والمادية في إطار المشروع وتقييم الأداء وتطوير العمل: ستساعد هذه الورش حجم التقدم وتحليل أداء المشروع واكتشاف فرص التحسين والتطوير.

ستكون الورش مؤسسة على المحاضرات التفاعلية والأنشطة التطبيقية التي تتيح للجوالي وجوالات كليات الجامعة التفاعل والمشاركة الفعالة فيما يتعلق بموضوع المشروعات الصغيرة. يهدف هذا النهج التعليمي إلى تعزيز مهارات التخطيط والاتصال وإدارة الوقت وحل المشكلات لدى الطلاب.

من المتوقع أن تكون هذه الورش مفيدة جدًا للجوالي وجوالات كليات الجامعة في بناء قدراتهم الشخصية والمهنية وتمكينهم من تحقيق النجاح في مجال ريادة الأعمال. بالاستفادة من هذه الفعالية، ستكون الجامعة قادرة على تطوير جيل من الشباب المبدع والمبتكر قادر على المساهمة في تنمية المجتمع بشكل عام.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات