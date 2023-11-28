فعاليات مسابقة الطلاب المثاليين على مستوى كليات جامعة أسيوط .. فيديو

واصلت إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط تنظيم فعاليات اليوم الثاني لأسبوع الطلاب المثاليين. وقد عقدت "مسابقة الطلاب المثاليين على مستوى كليات الجامعة" والتي أعطت الفرصة للطلاب من مختلف الكليات للتنافس والتميز.

شهدت المسابقة مشاركة واسعة من طلاب الجامعة، حيث أظهر الطلاب مهاراتهم وقدراتهم في مجالات متعددة مثل القيادة، التفكير الإبداعي، العمل الجماعي والتواصل الفعال. تأتي هذه المسابقة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تشجيع الشباب على تطوير أنفسهم والمساهمة في تنمية المجتمع.

شاركت الكليات المختلفة في المسابقة، حيث تقدم كل كلية طالبًا يمثلها ويتنافس في إظهار قدراته ومواهبه. تم تقييم الطلاب وفقًا لمجموعة متنوعة من المعايير التي تشمل على تحقيق النجاح الأكاديمي، النشاط الاجتماعي، والمشاركة في العمل التطوعي.

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة مديحة حسنى درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، والدكتور هيثم ابراهيم محمد كامل، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، وعز المنصورى، استشاري الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، تمت إعداد وتنفيذ الأميمة إبراهيم خالد، مديرة إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بجامعة أسيوط.

تعد هذه المسابقة فرصة ممتازة للطلاب ليتعرفوا على قدراتهم ويتطوروا في مجالات جديدة. إضافة إلى ذلك، تقدم المسابقة فرصة للطلاب للتواصل والتفاعل مع بعضهم البعض، ما يسهم في تعزيز الروح الفريقية والعمل الجماعي.

من المتوقع أن تحظى هذه الفعالية بتفاعل كبير من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث تساهم في بناء وتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية داخل الجامعة. كما أنها تمثل فرصة للطلاب ليعبروا عن طموحاتهم وأهدافهم المستقبلية والعمل على تحقيقها.

وبهذه الطريقة، تلعب إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات دورًا هامًا في تعزيز التواصل والتفاعل بين الطلاب وتوجيه طاقاتهم لتحقيق النجاح وتطوير مهاراتهم الشخصية. إن من أهداف هذه الإدارة هو تشجيع الشباب على استكشاف قدراتهم وتطوير مهاراتهم في مجالات مختلفة، وضمان أن يصبحوا قادة مبدعين في المستقبل.

تعتبر "مسابقة الطلاب المثاليين على مستوى كليات الجامعة" فرصة رائعة للطلاب ليبرهنوا على قدراتهم ويتبادلوا الخبرات والأفكار مع بعضهم البعض. إن تشجيع الشباب على المشاركة في مثل هذه الفعاليات يجعلهم يشعرون بالقيمة والثقة ويساهم في تطوير شخصيتهم وتحقيق إنجازاتهم الشخصية.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات