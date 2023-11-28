غدا.. جامعة أسيوط تنظم المقابلات لأعضاء لجان نموذج محاكاة "جامعة الدول العربية"

تعلن إدارة التثقيف السياسي بجامعة أسيوط عن فتح باب التقدم لأعضاء اللجان التنظيمية لنموذج محاكاة "جامعة الدول العربية". يهدف هذا النموذج إلى تعزيز فهم الطلاب لمسائل الشأن العربي وتطوير مهاراتهم في التفاوض واتخاذ القرارات السياسية.

تقدم فرصة المشاركة في لجان التنظيم فرصة قيّمة للطلاب لتوسيع معرفتهم وفهمهم للعلاقات الدولية والقضايا السياسية العربية. كما سيمنح هذا النموذج الفرصة للطلاب لتجسيد دور دولة عربية محددة والتعامل مع قضايا واقعية تواجهها الدول العربية.

سيتم البدء في عمل المقابلات غدًا يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر الحالي، في تمام الساعة 9 صباحاً، في قاعة بهو الرواد تحت حمام السباحة. يرجى من الطلاب الراغبين في المشاركة في النموذج التسجيل على الرابط التالي "أضغط هنا"

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور كريم حسن همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، تحت إشراف الدكتورة مديحة حسني درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم محمد كامل، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، وعز المنصوري، استشاري الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، وذلك بالتعاون مع أحمد شعبان، مدير إدارة التثقيف السياسي بجامعة أسيوط، وأشرف طلعت، منسق النموذج بإدارة التثقيف السياسي بجامعة أسيوط.

يجب أن يكون الطلاب المتقدمين للانضمام إلى اللجان التنظيمية مهتمين بالشؤون العربية وقضاياها، ولديهم رغبة قوية في تعزيز المهارات السياسية والقيادية. علاوة على ذلك، يجب أن يكون لديهم القدرة على العمل في فريق والتفاعل مع زملائهم.

نحث جميع الطلاب الملتزمين والمهتمين على التقدم للفرصة المثيرة هذه. لذلك، يُرجى من الطلاب الرغبين في التسجيل الحضور في الوقت المحدد وتحضير أنفسهم جيدًا للمقابلة. نحن واثقون من أن هذه التجربة ستكون ذات قيمة حقيقية لجميع الطلاب المشاركين وستسهم في تنمية قدراتهم القيادية والسياسية.

تم تمديد فترة التقدم للانضمام إلى اللجان التنظيمية لنموذج محاكاة "جامعة الدول العربية" في جامعة أسيوط.

سيتم إجراء المقابلات يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر الساعة 9 صباحًا في قاعة بهو الرواد أسفل حمام السباحة. فإذا كنت طالبًا ومهتمًا بالتعلم وتطوير مهاراتك في مجال السياسة، فأنت مدعو للمشاركة في هذا النموذج المحاكاة الشيق.

تم تصميم نموذج محاكاة "جامعة الدول العربية" لتمكين الطلاب من فهم عمل الهيئات الدولية وتعزيز قدراتهم في مجال الدبلوماسية واتخاذ القرارات. ستتمكن من العمل في لجان مختلفة مثل مجلس الأمن ومجلس وزراء الخارجية، وتتعلم كيفية التفاوض وبناء التحالفات وصياغة القرارات.

لا تفوت هذه الفرصة المثيرة لتوسيع انطباعك وخوض تجربة ثقافية وتعليمية ممتعة. قم بتعبئة النموذج على الرابط المذكور وحضور المقابلة لفرصة الانضمام إلى اللجان التنظيمية وتعزيز مهاراتك في السياسة.

إذا كان لديك أي استفسارات أخرى، يُرجى التواصل مع إدارة التثقيف السياسي بجامعة أسيوط. نتطلع إلى مشاركتك في هذا النموذج المحاكاة الممتع والمفيد.