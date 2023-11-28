مي كساب تعلق على انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

أثار إعلان الكاتبة إنجي علاء طلاقها رسميًا من الفنان يوسف الشريف جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي إذ كان خبرًا لم يتوقعه أحد وخاصة بعد قصة حبهما الشهيرة في الوسط الفني وزواجهما الذي دام لـ 14 عام.



يوسف الشريف وإنجي علاء

انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء حديث الجمهور

وحاز المنشور الذي نشرته إنجي على صفحتتها الرسمية على موقع التدوينات المصغرة اكس على تفاعل كبير من المتابعين وأصدقائهما من الوسط الفني ومن ضمنهم الفنانة مي كساب حيث وجهت رسالة متمنية من خلالها أن تعود الحياة لمجاريها بينهما. قائلة:" ربنا يصلح الحال بإذن الله العلي الكريم الله يبعد الشيطان إنتو ولاد أصول حبيبتي الله يحفظكم ويردكم في الخير".



وكانت قد كتبت إنجي: "قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وتابعت: "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".