"دور وأهمية الوعي الأثري في تنمية روح الولاء للشباب" ندوة توعوية بأسيوط

تنظم إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط ندوة بعنوان "دور وأهمية الوعي الأثري في تنمية روح الولاء للشباب"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الكشفية الـ42 الإرشادية لجوالى وجوالات كليات الجامعة. سيقوم بتقديم الندوة إيناس محمد توفيق، مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة أسيوط.

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور كريم حسن همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، تحت إشراف الدكتورة مديحة حسني درويش، المشرفة العامة على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم محمد كامل، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، وعز المنصوري، استشاري الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، تمت إعداد وتنفيذها بواسطة أبو العلا عبد الباري، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعة أسيوط.

يأتي تنظيم الندوة ضمن استراتيجية الجامعة في تعزيز الوعي الأثري وتنمية الروح الوطنية والولاء للشباب. يهدف الحدث إلى التعريف بالتراث الثقافي والتاريخي للمنطقة، وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للأجيال الحالية والمستقبلية.

سيقوم إيناس محمد توفيق بتقديم عرض حول الأثرية وأهميتها في بناء هوية الشباب وتعزيز الولاء والانتماء للوطن. ستتضمن الندوة أيضًا عرض لبعض النماذج الملهمة للشباب الذين عملوا على الحفاظ على التراث الأثري والثقافي في المنطقة.

من المتوقع أن يشارك في الندوة طلاب من جميع كليات الجامعة، حيث ستوفر الفرصة للمشاركين لطرح أسئلتهم ومناقشة أفكارهم حول الوعي الأثري ودوره في تعزيز الولاء للوطن. سيتم تحفيز الطلاب على المشاركة الفعالة والبناءة، وتشجيعهم على المساهمة في الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لمنطقتهم.

من المهم توفير منصة للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم حول القضايا الاجتماعية والثقافية الهامة. تعتبر هذه الندوة فرصة ذهبية لتشجيع الشباب على المشاركة في الحوار وتطوير رؤيتهم الثقافية والوطنية.

يسعى إدارة الوعي الأثري بجامعة أسيوط إلى تكوين جيل واعٍ وملتزم بحفظ وتراث منطقتنا والمساهمة في تنمية الروح الوطنية للشباب. تعتبر هذه الندوة خطوة مهمة في سبيل تحقيق هذا الهدف وتوعية الشباب بأهمية الوعي الأثري وحماية التراث الثقافي للمنطقة.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات