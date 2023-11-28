جامعة أسيوط تنظم مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الكليات لمدة أسبوعين

تنظم إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بجامعة أسيوط مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى كليات جامعة أسيوط للعام الجامعي 2024/2023. ستقام الفعاليات في الفترة من 26 نوفمبر الحالي حتى 7 ديسمبر القادم في قاعة المناقشات بالمبنى الإداري للجامعة

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة مديحة حسنى درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم محمد كامل، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، وعز المنصورى، استشاري الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط

تتألف لجنة التحكيم من الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، وهو المشرف العام على المسابقة. وتتكون اللجنة من الدكتورة مديحة درويش، عميد كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط، وهي رئيس اللجنة ومحكمة في مجال الثقافة العامة. ويشمل أعضاء اللجنة الدكتور سعودي محمد حسن، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط، وهو محكم للعروض التقديمية. والدكتور محمد أحمد عدوى، وكيل كلية التجارة بجامعة أسيوط، وهو محكم للوعي السياسي. والدكتور محمد مصطفى حمد، وكيل كلية التربية بجامعة أسيوط، وهو محكم للعروض التقديمية. والدكتورة شيرين عبد الغفار، أستاذة اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة أسيوط، وهي محكمة للغة الإنجليزية. والدكتور سعد حسن محى الدين، أستاذ التكنولوجيا بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، وهو محكم للبرمجيات. والدكتور هيثم إبراهيم محمد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، وهو محكم للأنشطة الطلابية. وتشمل أيضًا أميمة إبراهيم خالد، مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بجامعة أسيوط، وهي محكمة للأنشطة الطلابية.

ومن بين المسؤولين عن النشاط في جامعة أسيوط، ولاء حسني حسانين ومحمد عبد الحكم عبد الحفيظ ونهلة محمد محمد ويسرا حسني عبد المالك.

تهدف هذه المسابقة إلى تكريم الطلاب والطالبات الذين يتميزون بالتفوق الأكاديمي والنشاط الاجتماعي والتطوعي في الجامعة.

يُعد الهدف الرئيسي لهذه المسابقة هو تشجيع الطلاب والطالبات على تحقيق أعلى درجات النجاح الأكاديمي والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية بغية تعزيز روح الفريق والمساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع. ستقوم لجنة التحكيم بتقييم المشاركين بناءً على معايير التفوق الأكاديمي والانخراط في الأنشطة الجامعية والمجتمعية.

تحتوي مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على عدة جوانب تقييمية. ستتم مناقشة التحصيل الأكاديمي وتقييم الدرجات الجامعية والمشاريع والأبحاث التي قدمها المشترك في المسابقة. سيتم أيضًا تقييم نشاط الطالب أو الطالبة في إدارة النشاط الاجتماعي والمشاركة في الأنشطة الطلابية والتطوعية.

سيتم توزيع الجوائز على أفضل الطلاب والطالبات المشتركين في المسابقة، حيث سيتم تكريمهم في حفل ختامي يقام في نهاية الفترة المحددة للمسابقة. ستكون الجوائز تحفيزًا قويًا للطلاب والطالبات للسعي نحو التفوق الأكاديمي والنشاط الاجتماعي.

يعتبر تنظيم مسابقة الطالب والطالبة المثاليين بالجامعة من الفعاليات التي تأخذ في الاعتبار أهمية النشاطات الطلابية والرياضية والاجتماعية في تحسين البيئة التعليمية وتعزيز روح الانتماء للجامعة. من المتوقع أن يتم تشجيع المشاركين في هذه المسابقة على الاستمرار في تحقيق النجاح الأكاديمي والاجتماعي والمهني بعد تخرجهم.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات