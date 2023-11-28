عاجل
السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس تونس بشأن سبل الدعم لإغاثة أهالي غزة تامر أمين: أتوقع مد الهدنة في غزة مجددا وإسرائيل الخاسر الأكبر(فيديو)
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس تونس بشأن سبل الدعم لإغاثة أهالي غزة

السيسي ونظيره التونسى
السيسي ونظيره التونسى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وكيفية تعزيزها بما يحقق مصلحة الشعبين؛ حيث أكد الزعيمان حرصهما على العمل المشترك لتطوير العلاقات.

كما ناقش الاتصال الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لاستغلال الهدنة الجارية في قطاع غزة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وكذا جهود إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وهو ما ثمنه الرئيس التونسي.

واتفق الجانبان على أهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار، والتحرك العاجل لتقديم كافة سبل الدعم لإغاثة أهالي القطاع، مع السعي لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.

مواد متعلقة

السيسي يطلع على محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية

السيسي لـ"رئيسة المجر": يجب التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بغزة لعدم امتداد الصراع
الجريدة الورقية