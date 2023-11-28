بسب خلافات الجيرة.. كواليس مقتل شاب في البساتين

لقي شاب مصرعه في مشاجرة بينه وآخرين بسب خلافات بينهما، ونقل الضحية الى المستشفى ولكنه لفظ انفاسه الأخيرة، وفر المتهمين هاربين، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من جهودها للقبض على المتهمين وكشف ملابسات الجريمة.

شهدت تفاصيل هذه الجريمة منطقة البساتين ،حيث تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ونتج عنها إصابة شاب فى البساتين ، ونقل الى المستشفى وتوفى بداخلها وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين من خلال الفحص بقيام متهمين بالإعتداء عليه بسبب خلافات الجيرة.

ويجري رجال المباحث تحرياتهم كشف ملابسات الواقعة، وجار ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات

وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في تزوير المحررات الرسمية وترويجها بمقابل مادي في محافظة القاهرة.

اكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، تكوين شخصين لهما معلومات جنائية تشكيلا عصابيا تخصص في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 4 أختام شعار الجمهورية، و9 أكلاشيهات منسوبين لجهات مختلفة، و4 أجهزة تستخدم في التزوير، و254 أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير، 18 أصل وصور مصدرات خالية البيانات ومحررات بأسماء أشخاص.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.