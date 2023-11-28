أمن قنا ينجح فى كشف غموض مصرع طالب صدمته سيارة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من كشف غموض مصرع طالب إعدادي، اليوم الثلاثاء، صدمته سيارة مجهولة، في قرية النواهض بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع طالب دهسته سيارة مجهولة في مركز أبوتشت.

وبالفحص تبين مصرع “طه.ي.أ، يبلغ من العمر 14 عامًا، صدمه والده بالسيارة بالخطأ في أبوتشت، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف النيابة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.