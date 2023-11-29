مصرع عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بنجع حمادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، من تصفية عنصر إجرامي خلال تبادل لاطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة حمادي، بشن حملة أمنية للقبض على تجار المخدرات والخارجين عن القانون، في قرية بركة بدائرة المركز.

وأسفرت الحملة عن مقتل “بركات.ع.م، يبلغ من العمر 38 عامًا، إثر تبادله إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن في قرية بركة مركز نجع حمادي.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.