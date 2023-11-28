وكيل تعليم قنا يكرم عددًا من الطلاب الفائزين بالمسابقة الرمضانية الثقافية

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم الثلاثاء بمكتبه مجموعة من الطلاب الفائزين بالمسابقة الرمضانية الثقافية، والتى جرى تنفيذها خلال شهر رمضان الماضي تحت إشراف إدارة العلاقات العامة والاعلام بالمديرية. وأوضح مدير تعليم قنا أن المسابقة استهدفت الطلاب من المراحل المختلفة، حيث جرى طرح سؤال يوميًا على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم خلال العشر ايام الأخيرة من شهر رمضان الماضى، وجرى إختيار الفائزين بكل حيادية وشفافية.

وأشار السيد إلى أن مثل هذه المسابقات وسيلة مهمة من الوسائل التربوية ولون من ألوان تنمية القدرات وبناء الثقة بالنفس وخلق الروح التنافسية بين الطلاب.

و كرم وكيل الوزارة عددً من الطلاب الفائزين وهما مهند مصطفى محمد بهجت، عبد الله مصطفى محمد بهجت، بسملة احمد حمدي، امل احمد حمدي، يسر محمد أحمد بدوى.

كما كرم مدير تعليم قنا أيمن موسى إدارة تنسيق الخدمات بالمديرية ووائل محمد محفوظ ادارة العلاقات العامة لتنظيمهم هذه المسابقة تحت إشراف اسامة قدوس مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام وجه السيد الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح المسابقة وظهورها بالمظهر اللائق ، وأعرب أولياء الأمور والطلاب الفائزين عن خالص الامتنان لتنفيذ المسابقة والتى كان لها بالغ الأثر فى إثراء الطلاب بالمعلومات القيمة.