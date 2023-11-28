وكيل تعليم قنا يحيل مديرى مدارس بدشنا للتحقيق لعدم التزامهم بالتعليمات

أحال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء، مدير ووكيل مدرسة وحدة أبو دياب غرب الابتدائية المجمعة بمركز دشنا إلى الشئون القانونية بالمديرية نظرا لتقصيرهما في إحكام إغلاق أبواب المدرسة و السماح للطلاب بالتعامل مع الباعة الجائلين من خارج المدرسة وتدني مستوى النظافة بها.

كما قرر الوكيل إلغاء تكليف مدير مدرسة أبو دياب غرب الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة دشنا التعليمية و عودته للتدريس لغياب الانضباط داخل المدرسة و إهمال توزيع الإشراف اليومي و الاحتياطي .

بينما أشاد الوكيل باستعدادات مدرسة وحدة السمطا المجمعة الابتدائية بدشنا للانتخابات الرئاسية .

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا استأنف جولاته الصباحية المفاجئة لمتابعة انضباط العملية التعليمية ومدى جاهزية المدارس المخصصة كمقرات انتخابية ، حيث شهد الوكيل طابور الصباح بمدرسة اولاد سرور للتعليم الأساسي التابعة لإدارة قنا التعليمية و أحال المتغيبين بالمدرسة إلى الشئون القانونية بالإدارة ، وتكليف المتابعة والتوجيه المالي والإداري بمتابعة المدرسة و تلافي اي ملاحظات وجدت أثناء الزيارة .

كما شدد السيد على تكثيف أعمال النظافة بالافنية والحجرات المخصصة للاقتراع ، و المراجعة الدورية للمرافق داخل المدرسة و تفقد أيضا مدرسة القناوية الإبتدائية ، وراجع حجرات الاقتراع واماكن الاستراحة للناخبين ، ولفت خلال حواره مع رئيس قرية القناوية الى تنفيذ توجيهات اللواء طيار أشرف الداودي محافظ قنا بتنظيف مدخل المدرسة ، والتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والقرى لإعداد اللجان بشكل لائق بالحدث الانتخابي .

بينما أشار السيد خلال حواره مع طلاب مدرسة الشهيد محمد سليم الثانوية المشتركة بالقناوية إلى تفعيل مجموعات الدعم المدرسي مع افضل وامهر معلمي القرية بناء على ترشيح الطلاب ، كما أثنى على انضباط أعمال الامتحانات الشهرية للطلاب و مستوى النظافة بالمدرسة .