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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نتائج ناشئي الأهلي بدوري الجمهورية بعد خسارة ركلات الترجيح أمام بيراميدز

بوابة الوفد الإلكترونية

تعرض فريق الأهلي مواليد عام 2005 للخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأحمر بمدينة نصر، لحساب منافسات الجولة 11 من دوري الجمهورية.
 

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شوط سلبي بين الأهلي وسموحة في الدوري


وخلال منافسات البطولة حتى الآن فاز فريق «أهلي ٢٠٠٥» على بلدية المحلة ٨ - صفر، وخسر أمام القناة صفر - ١، وفاز على سموحة ٤ - صفر، وعلى حرس الحدود ٣ - صفر، وخسر أمام زد ٢ - ٣، وفاز على أسيوط ٣ - ١، وعلى دجلة ٢ - ١، وتعادل مع فاركو ١ - ١، وفاز عليه ٥ - ٣ بركلات الترجيح، وفاز على غزل المحلة ٢ - ١، وتعادل مع سيراميكا ١ - ١ وخسر بركلات الترجيح صفر - ٢، وتعادل مع بيراميدز ١ - ١ وخسر بركلات الترجيح ٦ - ٧.
وتمكن الأحمر حتى الآن من تسجيل ٢٧ هدفًا ، بينما تلقت شباكه 10 أهداف.

وبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى: حازم جمال.
الدفاع: يوسف جمال - عبد الله بستانجي - معتز محمد - محمود لبيب.
الوسط: أحمد وحيد - إبراهيم عادل - فارس خالد - محمد عبد الله - علي أديب.
الهجوم: محمد رأفت..

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