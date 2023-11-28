شوط سلبي بين الأهلي وسموحة في الدوري
حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة الأهلي وسموحة ، الجارية بينهما الآن على ملعب المقاولون العرب لحساب منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.
وشهدت مجريات الشوط أفضلية نسبية للأهلي على نظيره السكندري ، بالاستحواذ دون تهديد مرمى الهاني سليمان حارس سموحة بكرات تشكل خطورة.
وجاء تشكيل سموحة في اللقاء كما يلي :
حراسة المرمى: الهاني سليمان
الدفاع: طارق علاء – محمد مصطفى – أحمد حكم – محمود وحيد
الوسط: عمرو قلاوة – دوكو دودو – حسين فيصل
الهجوم: أحمد خالد – حسام حسن – إسلام جابر
وتواجد على مقاعد البدلاء : محمد أشرف – شريف رضا – محمد سعيد – محمود حليمو – حمدي علاء – لحسن دهدوه – فادي فريد – مصطفى البدري – أبو بكر.
بينما جاء تشكيل الأهلي في اللقاء على النحو التالي :
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.
خط الوسط: مروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد.
خط الهجوم: صلاح محسن.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد زعلوك وأحمد نبيل كوكا.
ويخوض الأهلي مواجهة الليلة ، محتلاً وصافة ترتيب جدول الدوري برصيد 13 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط.