شوط سلبي بين الأهلي وسموحة في الدوري

حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة الأهلي وسموحة ، الجارية بينهما الآن على ملعب المقاولون العرب لحساب منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.





وشهدت مجريات الشوط أفضلية نسبية للأهلي على نظيره السكندري ، بالاستحواذ دون تهديد مرمى الهاني سليمان حارس سموحة بكرات تشكل خطورة.

وجاء تشكيل سموحة في اللقاء كما يلي :

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: طارق علاء – محمد مصطفى – أحمد حكم – محمود وحيد

الوسط: عمرو قلاوة – دوكو دودو – حسين فيصل

الهجوم: أحمد خالد – حسام حسن – إسلام جابر

وتواجد على مقاعد البدلاء : محمد أشرف – شريف رضا – محمد سعيد – محمود حليمو – حمدي علاء – لحسن دهدوه – فادي فريد – مصطفى البدري – أبو بكر.

بينما جاء تشكيل الأهلي في اللقاء على النحو التالي :

حراسة المرمى:‏ محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق و‏رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط:‏ مروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد.

خط الهجوم:‏ صلاح محسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد زعلوك وأحمد نبيل كوكا.

ويخوض الأهلي مواجهة الليلة ، محتلاً وصافة ترتيب جدول الدوري برصيد 13 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط.