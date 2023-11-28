عاجل
د. عبدالسند يمامة يدعو المصريين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية ويكشف محاور برنامجه الانتخابي (فيديو)
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شوط سلبي بين الأهلي وسموحة في الدوري

الأهلي وسموحة
الأهلي وسموحة

حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة الأهلي وسموحة ، الجارية بينهما الآن على ملعب المقاولون العرب لحساب منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.
 

txt

مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة يلا كورة 365 "الشياطين الحمر" مباشر الدوري المصري 2023


وشهدت مجريات الشوط أفضلية نسبية للأهلي على نظيره السكندري ، بالاستحواذ دون تهديد مرمى الهاني سليمان حارس سموحة بكرات تشكل خطورة.

وجاء تشكيل سموحة في اللقاء كما يلي :

حراسة المرمى: الهاني سليمان
الدفاع: طارق علاء – محمد مصطفى – أحمد حكم – محمود وحيد
الوسط: عمرو قلاوة – دوكو دودو – حسين فيصل
الهجوم: أحمد خالد – حسام حسن – إسلام جابر

وتواجد على مقاعد البدلاء : محمد أشرف – شريف رضا – محمد سعيد – محمود حليمو – حمدي علاء – لحسن دهدوه – فادي فريد – مصطفى البدري – أبو بكر.

بينما جاء تشكيل الأهلي في اللقاء على النحو التالي :

حراسة المرمى:‏ محمد الشناوي.
خط الدفاع: أكرم توفيق و‏رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.
خط الوسط:‏ مروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد.
خط الهجوم:‏ صلاح محسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد زعلوك وأحمد نبيل كوكا.
ويخوض الأهلي مواجهة الليلة ، محتلاً وصافة ترتيب جدول الدوري برصيد 13 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط.

مواد متعلقة

رضا شحاتة: تعاقد الأهلي مع عمر كمال بـ 3 صفقات

إبهار سعودي وعالمية مغربية ورؤية مصرية .. كيف استطاع العرب تغيير خريطة الرياضة العالمية ؟
الجريدة الورقية