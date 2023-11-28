العثور على جثة شاب مقتول بمركز القوصية بأسيوط

تواصلت التحقيقات بجريمة القتل التي وقعت في قرية تناغه بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، حيث تم العثور على جثة الشاب "ف.ع." في العقد الثالث من العمر ملقاة بجوار قضبان السكة الحديد. ومقتولاً وفور تلقي الأهالي البلاغ، تحرك مركز شرطة القوصية تحت إشراف مديرية أمن أسيوط بقيادة اللواء وائل نصار للوقوف على ملابسات الحادث.

وبعد تحركات رجال مباحث مركز شرطة القوصية أتضح بأن الجثة لشاب يدعي "ف.ع."، عمره 33 سنة، ويقيم قرية تناغه التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي لإجراء عملية المعاينة وتحديد سبب الوفاة، فيما تم تشكيل فريق بحث للتحري وجمع الأدلة والشهود. يهدف التحقيق للوصول إلى الجاني وتحديد السلاح المستخدم في الجريمة.

وفي ظل غياب أي معلومات أولية عن الدوافع والخلفيات التي قد تكون وراء هذه الجريمة، يستمر رجال الأمن في جمع المعلومات وتحليل الأدلة المتاحة. ويتمنى الأهالي أن يتم الكشف عن الجاني وتقديمه للعدالة لينال جزاءه العادل، وأن تتخذ السلطات المسؤولة كافة الإجراءات للحيلولة دون تكرار مثل هذه الجرائم البشعة.