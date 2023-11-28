ختام فعاليات حملة تعزيز المشاركة السياسية " الكلمة كلمتك" بسوهاج

نظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني (الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب) إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج ختام فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية القادمة تحت شعار (شارك الكلمة كلمتك) بمركز شباب الديابات التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة أخميم شرق محافظة سوهاج بمشاركة 220 عضوا من أعضاء مراكز الشباب برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم .

بدأت فعاليات اللقاء بالسلام الجمهوري تلاه القرآن الكريم ثم تم عرض فيديو عن إنجازات الدولة المصرية بمحافظة سوهاج في العشر سنوات الماضية وكذلك فيديو يوضح إنجازات مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.



وتم بث مباشر عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لختام فعاليات اللقاءات ورحب بجميع قيادات الوزارة وقيادات مديريات الشباب والرياضة وجميع المشاركين مؤكدا على ثقته في الشباب ومدى قدرتهم على نجاح العملية الإنتخابية وأن الشباب المصري يبرهن يوما تلو الآخر أنه شريك أساسي في بناء الوطن والحفاظ عليه وأن المشاركة في الإنتخابات الرئاسية القادمة مسئولية وطنية من الدرجة الأولى.



ومن جانبة شرح الدكتور صبري الجلبي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة سوهاج قوانين ونظم العملية الانتخابية وأهمية مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية القادمة.



وأكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على أهمية المشاركة السياسية للشباب في العملية الإنتخابية الرئاسية القادمة وثمن دورهم في نجاح الإنتخابات.

وأوضح يسري كفافي وكيل المديرية للشباب دور وزارة الشباب والرياضة في رعاية الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح من خلال التوعية الشبابية نحو تثقيفهم سياسيا وهو أحد توجهات القياده السياسية وأهداف الوزارة .