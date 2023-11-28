عضو الشيوخ الفرنسي: مستقبل إسرائيل على المحك الآن (فيديو)

استضافت “القاهرة الإخبارية”، السيناتور جاكلين أوستاش عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، والذي أكدت على أن الفرنسيين يدركون أن مستقبل دولة إسرائيل أصبح على المحك اليوم.

مستقبل دولة إسرائيل

وأوضح أنه لا ينبغي أن تكون لدينا أي أوهام فهذه الحرب تشن في المقام الأول للحفاظ على الغرب، وذلك خلال لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وتابع: “إذا نظرنا إلى الخريطة فإن إسرائيل هي في الواقع نواة من الامتداد الغربي وسط البلدان التي لديها ثقافات وأصول مختلفة”، مشيرةً إلى أننا في فرنسا ومن خلال إسرائيل نرى أن الغرب هو الذي يتعرض للتهديد حضارتنا وثقافتنا وما نحن عليه أيضًا.

وأضاف أنه يجب أن نتحلى بالشجاعة لنقول أنه من خلال هذه المعركة فإن مستقبل الغرب اليوم هو الذي أصبح على المحك، متابعًا: “أننا لدينا منظور ينص على أن إسرائيل يجب أن تدافع عن نفسها، وعلينا أن نقول بشجاعة إن إسرائيل عليها أن تدافع عن نفسها لأنها اليوم أكثر من أي وقت مضى، كما في أي وقت سابق يجب أن تدافع عن أراضيها وبذلك أتفهم فعليا تساؤلات الفلسطينيين في قطاع غزة”.



