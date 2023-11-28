أحمد داود يصدم ماجدة خير الله بعد انتقادها لوزنه: بطفش عرايس أمي (تفاصيل)

حرص الفنان أحمد داود على الرد على تصريحات الناقدة الفنية ماجدة خير الله التي انتقدت فيها زيادة وزنه الملحوظة في مسلسل "زينهم"، وذلك من خلال كتابة تعليق على منشورها المكتوب عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

أحمد داود

ماجدة خير الله تنتقد زيادة وزن أحمد داود في مسلسل “زينهم”

أشارت ماجدة خير الله إلى أن الفنان أحمد داود يحتاج إلى خسارة ٥ كيلو من وزنه على الأقل، حيث قالت: "حد يقول لـ أحمد داود إنه ممثل بارع، ولكن محتاج ينزل خمسه كيلو على الأقل حتى يصبح حجمه مناسب لنجوميته".

أحمد داود من مسلسل زينهم

أحمد داود يرد على انتقادات ماجدة خير الله لزيادة وزنه: بطفش عرايس أمي

وسرعان ما رد عليها داود خلال تعليق على نفس المنشور قائلًا: "ده تخن في سياق الدراما من كتر أكل الفول اللي بالزيت الحار وكمان عشان أطفش بيه عرايس أمي .. تحياتي".

أحمد داود وماجدة خير الله

أحمد داود وماجدة خير الله عبر فيسبوك



مسلسل زينهم



وحقق مسلسل "زينهم" نجاحًا ضخمًا منذ عرضه خلال الأسابيع الماضية، على قناة ON الفضائية، وتدور أحداثه في إطار تشويق وإثارة حول "زينهم" الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، وهو طبيب شرعي يواجه العديد من الأحداث الغريبة في المشرحة، ويحل القضايا بمعاونه فريقه، وتتطور الأحداث مع توالي حلقات المسلسل.

أحمد داود

ويضم المسلسل نخبة مميزة من نجوم الفن أبرزهم أحمد داود، وكريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، وعماد رشاد، وهناء الشوربجي، ويارا جبران، ومحمد أبو داوود، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيى إسماعيل.