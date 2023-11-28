عمرو دياب يستقبل 2024 بحفل غنائي ضخم

يستعد الهضبة عمرو دياب لحفل غنائي ضخم يستقبل بيه العام الجديد 2024، داخل إحدى الجزر الشهيرة في الإمارات، ضمن موسم احتفالات رأس السنة هناك.

ومن المقرر ان يقام الحفل في الت 31 من ديسمبر الجاري، في جزيرة ناموس بـ دبي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

كان قد أحيا عمرو دياب حديثًا حفله الغنائي في الإمارات، الذي شهد حضور كامل العدد من محبيه، بعد تأجيله بسبب حرب غزة.

أيّد عمرو دياب المقاومة الفلسطيني ضد الأعمال الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأقدم على تغيير صورته الشخصية على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتخلى عن صورته ووضع بدلًا منها علم فلسطين، إضافة إلى تبرعه بمبلغ 5 ملايين جنيه للهلال الأحمر المصري لصالح الجهات الإنسانية المعنية بإغاثة غزة.

أقدم عمرو دياب على هذه الخطوة بعد الأحداث الدامية التي ملأت قطاع غزة وأدمت قلوب العالم العربي، بعد القصف الموحش لمستشفى المعمداني والذي راح ضحيته أكثر من 1000 شهيد ومئات الجرحى

على الصعيد الفني أعلن عمرو دياب حديثًا عن برومو أغنيته الجديدة “المعنويات مرتفعة”، وأكد اقتراب طرحها عبر المنصة الموسيقية الشهيرة “أنغامي”، ولكن الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق حالت دون طرحها.

وفاجأ عمرو دياب جمهروه بمقطع من أغنية جديدة “قمر” كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان عمرو دياب، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

تقول كلمات أغنية “قمر”:

يا قمر لو في تلاتة منك، حيبقوا الأهرامات

لو كان في أربعة منك، انا حبّ اربع مرات

ويا نجمة لو خمسة منّك، هدّيكو خمس نغمات

ويا ستّي لو ستّة منك، انا موت انا في الستّات

بس انتِ ما فيش زيّك تاني واحدة وما لكيش اخوات



