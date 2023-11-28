كورة لايف.. مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج يلا شوت في دوري أبطال أوروبا.. YALLA SHOOT

كورة لايف.. مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج يلا شوت في دوري أبطال أوروبا.. YALLA SHOOT، تعود المتعة والإثارة إلى الملاعب الأوروبي اليوم الثلاثاء بإجراء مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، حيث سيكون الجمهور على موعد مع مباراة قوية ومثيرة ستجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيغ الألماني، وسنقدم في هذا المقال كل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بموعد المباراة وكذا القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويستعرض موقع الوفد، آخر أخبار الفرق الرياضية المحلية والعالمية ومواعيد مباريات اليوم في مختلف البطولات حول العالم؛ لذلك سوف نرصد لكم عبر التقرير الآتي، موعد مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج اليوم في دوري الأبطال، والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع للفريقين في هذا اللقاء الهام.

ومن المقرر أن تقام مباراة مان سيتي ضد لايبزيج، في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب "الاتحاد"، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات بالنسخة الحالي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وستكون مذاعة على قناة beIN Sports HD 2.

وتبدو مواجهة الليلة التي يحتضنها معقل السيتيزنز، بمثابة تحصيل حاصل للفريقين خاصة بعدما أن حسم مانشستر سيتي ولايبزيج تأهلهما لدور الستة عشر بالمسابقة الأوروبية العريقة.

يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة مانشستر سيتي ولايبزيج عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ويتصدر فريق مانشستر سيتي ترتيب المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة محققا العلامة الكاملة أول 4 جولات من دوري أبطال أوروبا، وبفارق 3 نقاط عن لايبزيج الوصيف، فيما يأتي فريق النجم الأحمر الصربى ثالثًا برصيد نقطة واحدة، وأخيرًا يونج بويز بنفس الرصيد من النقاط.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

سيكون بإمكان الجمهور العربي متابعة البث الحي لمباراة مانشستر سيتي ولايبزج اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، عبر شاشة قناة beIN Sports HD 2 التي تمتلك الحقوق الحصريّة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتُبث مباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ عبر قناة "بي إن سبورتس 2" بصوت المعلق المغربي جواد بدة، انطلاقا من الساعة 22:00 بتوقيت مصر، الساعة 23:00 مساء بتوقيت السّعودية ومنتصف الليل 00:00 بتوقيت الإمارات.

ونقدم هنا تردد قناة beIN Sports HD 2 الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزج اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

تردد قناة BEIN SPORTS 2 HD على نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة BEIN SPORTS 2 HD على سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3