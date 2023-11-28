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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إلزام أحمد عز بدفع مليون جنيه كمصروفات دراسية لتؤام زينة

بوابة الوفد الإلكترونية

ألزمت  محكمة استئناف عالي الأسرة، اليوم الثلاثاء ، حكما علي  الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات استرليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، كمصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين.

 

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التحقيق في واقعة إنهاء حياة تاجر فاكهة علي يد آخر في القليوبية

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التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب بالنزهة

إلزام أحمد عز بدفع مليون جنيهًا لتؤام زينة كمصروفات دراسية 

وفي وقت مسبق ، كانت الفنانة زينة  قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

وقدم محامي الفنانة زينة، التحريات التي تثبت أجر الفنان أحمد عز عن ثلاثة أفلام هي العارف الذي حقق أرباحًا وصلت إلى 4 ملايين و850 ألف جنيه، وكيرة والجن، والذي حصد 4 ملايين و200 ألف جنيه، والجريمة، الذي حصد 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى ما يثبت اقتناءه سيارة بنتلي سعرها يتجاوز الـ10 ملايين جنيه، بالإضافة لأجره في حملة إعلانية رمضانية.

التحقيق في واقعة  إنهاء حياة تاجر فاكهة علي يد آخر في القليوبية

كما تباشر جهات التحقيق بالقليوبية ، التحقيق في واقعة العثور علي جثة تاجر فاكهة له معلومات جنائية، بها رش خرطوش بالصدر والقدم اليسرى، لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية  ، وبسؤال شقيقه عامل قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه وشخص لا يعلم بياناته تطورت لمشاجرة أطلق خلالها الأخير عيارا ناريا من فرد محلي كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابة شقيقه التي أودت بحياته ولاذ بالهرب، وعلل ذلك لخلافات مالية بينهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام، تم تحديد مرتكب الواقعة عامل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين - 3 بنادق خرطوش - عدد من الطلقات – مبلغ مالى وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع والمبلغ المالى حصيلة البيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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