التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب بالنزهة

تباشر نيابة النزهة الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب ملقى بأحد شوارع منطقة النزهة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بالعثور الغامض على جثة شاب بدائرة قسم شرطة النزهة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

بالفحص تبين وجود جثة لشاب لا يوجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وبيان ثمة وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.