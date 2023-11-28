بروتوكول تعاون مشترك بين "جامعة سوهاج" ومديرية الصحة والسكان بالمحافظة

وقع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج و الدكتور أحمد ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج بروتوكول تعاون مشترك حيث مثل الجامعة الدكتور حسان حمدي النعماني رئيس الجامعة و مثل الدكتور أحمد حسن ابوهاشم مديرية الصحة والسكان بسوهاج .وبحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب والدكتور محمد عبدالفتاح مدير المكتب الفني لوكيل وزارة الصحة بسوهاج

ومن جانبه أشار " النعماني" أن البروتوكول يهدف الي التعاون في مجالات الرعاية الصحية والتعليم و برامج التدريب ذات الإهتمام المشترك بين كلية الطب و طب الأسنان ، و الصيدلة ، كلية التمريض بجامعة سوهاج من ناحية ومديرية الصحة والسكان بالمحافظة من الناحية الأخري .

و من جانبه أشاد الدكتور احمد ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بتوقيع البروتوكول مع جامعة سوهاج مؤكدا علي تاثيره الإيجابي والمباشر علي القطاع الصحي بالمحافظة و خدمة أهالينا من المرضي و هو الهدف الرئيسى و المنشود ، وأضاف ايضا ان البروتوكول سيساهم بشكل كبير في القضاء على قوائم إنتظار المرضي والتي تتبناها مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم الإنتظار ، لافتاً إلي أن بنود البروتوكول تضمنت قيام كليات الطب و الأسنان والصيدلة و التمريض بتلبية إحتياجات المستشفيات العامة والمركزية و النوعية و المراكز الطبية التابعة للقطاع الصحي بالمحافظة من خلال توفير اساتذة هيئة التدريس بمختلف التخصصات لتقديم الخدمة الطبية و الاستشارات الطبية و إجراء العمليات ومناظرة الحالات التي تحتاج لذلك و كذلك المشاركة بالقوافل و التدريب الطبي والمؤتمرات العلمية التي من شأنها ان تساهم في تعزيز وتبادل المعرفة والمعلومات ونقل الخبرات وذلك وفق البنود المنظمة للبروتوكول .

جدير بالذكر أن كليات التخصصات الطبية المختلفة بجامعة سوهاج تعد قلاع علمية في المجال الطبي و يعمل بها أساتذة علي أعلي مستوي من المهارة العلمية والعملية و التعاون بينها وبين مستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة يعد مكسبا كبيرا للمرضي المترددين علي تلك المستشفيات