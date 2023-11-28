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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بروتوكول تعاون مشترك بين "جامعة سوهاج" ومديرية الصحة والسكان بالمحافظة

بوابة الوفد الإلكترونية

وقع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج و الدكتور أحمد ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج بروتوكول تعاون مشترك حيث مثل الجامعة الدكتور حسان حمدي النعماني رئيس الجامعة و مثل الدكتور أحمد حسن ابوهاشم مديرية الصحة والسكان بسوهاج .وبحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب والدكتور محمد عبدالفتاح مدير المكتب الفني لوكيل وزارة الصحة بسوهاج 

ومن جانبه أشار " النعماني" أن البروتوكول يهدف الي التعاون في مجالات الرعاية الصحية والتعليم و برامج التدريب ذات الإهتمام المشترك بين كلية الطب و طب الأسنان ، و الصيدلة ، كلية التمريض بجامعة سوهاج من ناحية ومديرية الصحة والسكان بالمحافظة من الناحية الأخري .

و من جانبه أشاد الدكتور احمد ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بتوقيع البروتوكول مع جامعة سوهاج مؤكدا علي تاثيره الإيجابي والمباشر علي القطاع الصحي بالمحافظة و خدمة أهالينا من المرضي و هو الهدف الرئيسى و المنشود ، وأضاف ايضا ان البروتوكول سيساهم بشكل كبير في القضاء على قوائم إنتظار المرضي والتي تتبناها مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم الإنتظار ، لافتاً إلي أن بنود البروتوكول تضمنت قيام كليات الطب و الأسنان والصيدلة و التمريض بتلبية إحتياجات المستشفيات العامة والمركزية و النوعية و المراكز الطبية التابعة للقطاع الصحي بالمحافظة من خلال توفير اساتذة هيئة التدريس بمختلف التخصصات لتقديم الخدمة الطبية و الاستشارات الطبية و إجراء العمليات ومناظرة الحالات التي تحتاج لذلك و كذلك المشاركة بالقوافل و التدريب الطبي والمؤتمرات العلمية التي من شأنها ان تساهم في تعزيز وتبادل المعرفة والمعلومات ونقل الخبرات وذلك وفق البنود المنظمة للبروتوكول . 

جدير بالذكر أن كليات التخصصات الطبية المختلفة بجامعة سوهاج تعد قلاع علمية في المجال الطبي و يعمل بها أساتذة علي أعلي مستوي من المهارة العلمية والعملية و التعاون بينها وبين مستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة يعد مكسبا كبيرا للمرضي المترددين علي تلك المستشفيات

الجريدة الورقية