وزير التعليم يشدد على تفعيل الغياب الإلكتروني في المدارس

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتفعيل الغياب الإلكتروني في المدارس وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة.

وشدد وزير التربية والتعليم على عدم التراخي في تسجيل الغياب الإلكتروني لطلاب المدارس ضمانًا لتنفيذ الآليات التي تحافظ على انضباط سير العملية التعليمية.

ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة العمل على جذب الطلاب للمدرسة في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة، ومن بينها: تطبيق اليوم الرياضي والثقافي بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة والذي يسهم في اكتشاف الموهوبين والمبدعين، والحرص على مواصلة تنفيذ فترات المشاهدة للقنوات التعليمية "مدرستنا"، والتى تضم أكثر المعلمين تميزًا.

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي التي تضم المعلمين الأكفاء المتميزين للتدريس بها، بالإضافة إلى مواصلة الإعلان داخل المدارس عن المواد التعليمية والتدريبية التى تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي مجانًا والتى تتضمن شرحًا وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، للمناهج المختلفة، بهدف مساعدة الطلاب في جميع أنحاء الجمهورية على التحصيل الدراسى.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة بصدد تطوير مناهج المرحلة الثانوية، لتخفيف العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، موضحًا أنه تم تكليف المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي بالاطلاع على البحوث والدراسات التى تمت فى مجال تطوير المناهج ونظم وآليات التقييم العالمية؛ وكذلك تكليف مديري المديريات التعليمية باستقبال الدراسات والأبحاث في مجال تطوير المناهج ونظم التقويم وآليات القبول في الجامعات؛ وذلك لتعظيم الاستفادة منها في التجهيز لإعداد منظومة مرحلة الثانوية بمناهج جديدة، تراعى رغبات وميول واتجاهات الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2024/ 2029، مؤكدًا أن أهم ما يميز هذه الخطة أنها تتفق مع برنامج عمل الحكومة ومع أهداف التنمية المستدامة، لتحقيق الإتاحة والجودة، والاستدامة والحوكمة، في إطار مجموعة من الأولويات وهي الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، والجودة، و التعليم الأخضر، والتحول الرقمي، والحوكمة والإدارة.

تسجيل الغياب الإلكتروني

وكانت وزارة التربية والتعليم قد وجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس بضرورة تطبيق الغياب الإلكترونى على الطلاب منذ بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من يتجاوز نسب الغياب المقررة قانونًا يتم فصله مع منحه فرصة إعادة قيده مرة أخرى، مشددة على أن شعار العام الدراسى الجديد هو الانضباط والحضور بالمدارس.