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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رضا شحاتة: مقارنة كريم الدبيس بـ علي معلول "ظالمة"

كريم الدبيس لاعب
كريم الدبيس لاعب الأهلي

قال رضا شحاتة نجم النادي الأهلي السابق أن استبعاد كريم الدبيس الظهير الأيسر للفريق أمر غريب للغاية، خاصة أن اللاعب يحتاج لعدد كبير من المباريات والفرص من أجل اكتساب الخبرات فى البطولات المختلفة. 

وقال رضا شحاتة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" زعلان طبعًا من استبعاد كريم الدبيس وكنت أرغب أن كولر يستمر فى الدفع به خلال المباريات من أجل أن يكون لدي النادي لاعب جيد فى الجبهة اليسري يقوم باستلام المهمة من علي معلول، واستبعاده اليوم غريب. 

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وأضاف:" أتمني من الجميع عدم مقارنة بين الدبيس ومعلول، لأن مازال كريم لاعب صغير فى السن محتاج فرص، وأقول للجميع وقت ما تعاقد الأهلي مع معلول كان لاعب دولي فى منتخب تونس، ولكن مستواه أيضًا مع الوقت تحسن فى الأهلي، لذلك أى لاعب المباريات هى التى تحدد مستواه، مع المباريات الكثيرة أري أن الدبيس سيكون صفقة مميزة للأهلي.

موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم :

ويستعد الأهلي حامل اللقب لمواجهة نظيره سموحة في المباراة المنتظرة التي ستجمع بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

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