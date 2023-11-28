رضا شحاتة: تعاقد الأهلي مع عمر كمال بـ 3 صفقات

أكد رضا شحاتة نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق أن تعاقد المارد الأحمر المحتمل مع عمر كمال عبد الواحد نجم فريق موردن فيوتشر سيكون مميز للغاية وسيكون أمر رائع للفريق.

وقال شحاتة فى تصريحات إذاعية:" أتمني تعاقد النادي الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية خاصة أنه لاعب بـ 3 صفقات، يستطيع اللعب فى أكثر من مركز ويفيد النادي بقوة.

وأضاف: "عمر كمال يقدر يلعب ظهير أيمن وأيسر ووسط بجانب أنه يجيد الناحية الهجومية، لاعب رائع وأعتقد أنه فى الأهلي يعلمه جيدًا أنه لابد التعاقد معه.

موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم :

ويستعد الأهلي حامل اللقب لمواجهة نظيره سموحة في المباراة المنتظرة التي ستجمع بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.