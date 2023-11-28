الحبس مع الشغل لمدة سنة لمُدانٍ بحيازة المُخدرات بقصد الإتجار والتعاطي

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم محمود.س بالحبس مع الشغل لمدة سنة لإدانته بحيازة المُخدرات بقصد الإتجار والتعاطي في قسم البساتين.

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وشمل الحكم تغريم المُدان مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، وتم إلزامه المصاريف الجنائية ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.

وبحضور السيد الأستاذ أحمد هشام النواوي وكيل النيابة، وحضور السيد الأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمود.س أنه في يوم 20 إبريل 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار والتعاطي مُخدري الهيروين والحشيش.

كما أحرز بقصد التعاطي مُخدر الميثامفيتامين والأمفيتامين والبنزوديازبين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

واستمعت المحكمة لعدد من الشهود على رأسهم المُلازم أول رئيس التحقيقات بقسم شرطة البساتين الذي شهد بأن المعلومات وردت له بأن المُتهم محمود.س والمحجوز بغرفة حجز القسم يحوز ويحرز كمية من المواد المخدرة بداخل الحجز فقام بجولة تفتيشية لغرفة حجز القسم.

وأبصر المُتهم مُمسكاً بكيسٍ صغيرٍ به كمية من الأقراص الدوائية فقام بضبطه وتبين أنه به خمسة أقراص مخدرة، وبتفتيشه عثر معه على عدد 7 لفافات بلاستيكية بداخلهم كمية من مخدر الهيروين.

وكذا قطعة صغيرة الحجم داكنة اللون لجوهر الحيش المخدر وبتفتيش الفراش الخاص بالمتهم عثر على لمبة زجاجية بها آثار مادة الآيس المُخدر، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها.