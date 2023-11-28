الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

براءة متهم من حيازة مخدر الحشيش

بوابة الوفد الإلكترونية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار  ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة ببراءة متهم من حيازة مخدر الحشيش.

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صدر الحكم برئاسة المستشار  ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمرو على كساب واحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وحضور عمر عادل أبو ضيف وكيل النيابة  وأمانة سر  محمد طه.

وكشف أمر الإحالة في قضية النيابة العامة رقم ۱۲۰۹ لسنة ۲۰۲۳ جنايات القطامية والمقيدة برقم ۹۰۱ لسنة ۲۰۲۳ كلي القاهرة الجديدة أن المتهم عمر ه. لأنه في ٢٠٢٣/٢/٧ بدائرة قسم القطامية محافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

و شهد مجري التحريات  أنه بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۷ وأثناء ارتكازه الأمني وقوة من الشرطة السريين نحو الساعة ٨,١٥ مساءاً أمام كنيسة السيدة العذراء - دائرة القسم - قام باستيقاف المتهم و بالكشف عليه جنائياً وفحص أمره فتبين عن طريق الحاسب الآلي أنه مطلوب ضبطه تنفيذاً للحكم الصادر ضده في القضية رقم ۱۰۷۵ لسنة ۲۰۲۱ جنح مركز أخميم القاضي بجلسة ۲۰۲۲/۱۰/۲۹ بالحبس لمدة ثلاث سنوات فقام بضبطه وبتفتيشه وقائياً عثر بين طيات ملابسه على ثلاث قطع لجوهر الحشيش المخدر وهاتفين محمولين ومبلغ مائة وخمسة وخمسين جنيهاً، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازها بقصد الاتجار وأن المبلغ النقدي حصيلته والهاتفين لتسهيل ذلك. وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن القطع المضبوطة هي لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات

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